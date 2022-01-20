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Эсминец США вторгся в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море

Эсминец США вторгся в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море

Министерство обороны КНР заявило, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Как говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные провокационные действия в Южно-Китайском море, передает Арменпресс.

"20 января американский ракетный эсминец Benfold ["Бенфолд"] без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша", - сказано в заявлении.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Он отметил, что "действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая".

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

 

 


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