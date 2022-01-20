В Гегаркуникской области закрытых дорог нет

В ночь с 19 на 20 января на территории Гегаркуникской области начался снегопад, в результате чего дороги области покрыты слоем снега и льда, что создает определенные трудности для движения транспорта.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства администрации Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, по состоянию на утро 20 января в Гаваре и Севане выпало 10-15 см. снега, в Мартуни и Чамбараке до 20 сантиметров.

«В районе Вардениса снег начался на рассвете. Работы по очистке и благоустройству дорог велись всю ночь, за исключением Варденисского района, где пока не было снега. На данный момент закрыт только перевал Варденяц, а все остальные дороги открыты и проходимы. Очистка и благоустройство дорог будут продолжаться днем и вечером, пока продолжается снегопад», - представил ситуацию Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян