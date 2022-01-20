В Армении за прошедший день подтвержден 621 случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 20 января в Армении всего подтверждено 349 329 случаев заражения COVID-19, 333 857 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 026 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 927 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 838 тестов. Подтвержден 621 случай заражения COVID-19, вылечились 103 заболевших, есть 1 летальный исход.

Всего проведено 2 660 375 тестирований.