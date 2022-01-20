В вопросе демаркации границы армянская сторона не ставит предусловий: ответ МИД Армении  на заявление Байрамова

МИД РА отреагировал на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о неприемлемости для Баку предусловий в начале процесса демаркации границы. На вопрос «Арменпресс», касающийся заявления Байрамова, пресс-секретарь МИД Ваан Унанян подчеркнул, что у армянской стороны нет предварительных условий для демаркации, речь идет о договоренностях.

Вопрос: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на предложения Республики Армения относительно процесса делимитации и демаркации, заявил, что предусловия Еревана для начала демаркации неприемлемы для Баку. Как Вы прокомментируете это заявление?

Ответ: Я думаю, что в этом вопросе есть некоторое недопонимание. С армянской стороны для процесса демаркации нет никаких предусловий. Мы говорим о соглашениях. В трехстороннем заявлении, принятом 26 ноября в Сочи премьер-министром Республики Армения, президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, отмечается, что стороны договорились «предпринять шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к формированию двусторонней комиссии по делимитации и демаркации». Эта договоренность была подтверждена и была достигнута договоренность о начале процесса отвода войск в ходе состоявшейся 14 декабря в Брюсселе трехсторонней встречи глав Армении и Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета. Исходя из этого, предложения армянской стороны касаются не предварительных условий, а реализации достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что процесс демаркации должен начаться в ближайшее время в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями.