Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, как передает Арменпресс, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика... если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии", — сказал Байден на пресс-конференции.