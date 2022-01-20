Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, как передает Арменпресс, об этом заявил президент США Джо Байден.
"Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика... если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии", — сказал Байден на пресс-конференции.
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