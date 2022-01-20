В Ширакской области есть труднопроходимые дороги

Некоторые автодороги Ширакской области Армении труднопроходимы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширакской области. По состоянию на 10:00 автодороги Ширакской области не закрыты, но они труднопроходимы практически по всем направлениям.

«Метель, начавшаяся ночью, все еще продолжается, что усложняет работы по уборке снега. Дороги, ведущие в Джаджур, Бавру, Ланджик, Манташ, Джрарат, в основном труднопроходимы. Видимость составляет 20-30 м, а местами и ниже», - сообщил начальник Управления городского развития Хачатур Хндзрцян, призвав водителей ездить лишь в случае крайней необходимости.

Компании, обслуживающие дороги области, сосредоточили все свои силы на очистке дорог, в общей сложности на данный момент в разных местах работают 22 единицы техники.

Арменуи Мхоян.