В Париже будет место, названное именем Гранта Динка

10:33, 20 Հունվար, 2022

В Париже будет место, носящее имя стамбульского общественного деятеля, армянина, редактора газеты «Акос» Гранта Динка.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-мэр Парижа по вопросам Европы, международных отношений и Франкофонии Арно Нгатча.

Арно Нгатча написал, что 19 января - поминальная дата 15-ой годовщины убийства стамбульского журналиста армянского происхождения Гранта Динка, совершенного в Стамбуле. Он напомнил, что Грант Динк за свободу слова и за деятельность по примирению армян и турок был удостоен премии Oxfam Novib. «Париж воздаст дань уважения его памяти, назвав его именем участок в 13-м квартале Парижа», - написал Арно Нгатча.