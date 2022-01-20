Европейские индексы выросли - 19-01-22

МОСКВА, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 15809.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.55% и составил 7172.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7589.66 пункта, а российский RTSI вырос на 3.45% и составил 1414.68 пункта.