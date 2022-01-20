Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Европейские индексы выросли - 19-01-22

Европейские индексы выросли - 19-01-22

МОСКВА, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 15809.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.55% и составил 7172.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7589.66 пункта, а российский RTSI вырос на 3.45% и составил 1414.68 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]