Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.

Как сообщает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов, в том числе проект закона О внесении дополнений в Конституционный закон «Регламент Национального собрания», которым предусматривается, что в случае неизбрания заместителя председателя постоянной комиссии НС, фракция, имеющая на то право, в течение пяти рабочих дней после голосования выдвигает нового кандидата.

Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня. В повестке дня также вопрос избрания Защитника прав человека.