Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.

Как сообщает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов, в том числе проект закона О внесении дополнений в Конституционный закон «Регламент Национального собрания», которым предусматривается, что в случае неизбрания заместителя председателя постоянной комиссии НС, фракция, имеющая на то право, в течение пяти рабочих дней после голосования выдвигает нового кандидата.

Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня. В повестке дня также вопрос избрания Защитника прав человека.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]