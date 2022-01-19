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Трюдо сообщил, что Канада рассматривает различные варианты помощи Украине

Трюдо сообщил, что Канада рассматривает различные варианты помощи Украине

Власти Канады рассматривают различные варианты помощи Украине на фоне неспокойной ситуации на ее границе с Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы смотрим на множество факторов при принятии решений о том, как лучше помочь украинскому народу, - сказал он, отвечая на вопрос о возможной дополнительной помощи Украине, в том числе военной. - Мы продолжим поддерживать народ Украины на различных уровнях". Премьер напомнил, что Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных.


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