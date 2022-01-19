МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми

Евросоюз готовит "очень сильный" общий ответ на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины, ответ при этом будет также исходить в целом от стран Запада. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Да, ситуация крайне беспокоящаяся, да, мы должны найти возможности успокоить ситуацию. Я благодарен своим коллегам из Евросоюза и, прежде всего, США за вступление в этот диалог. Как я говорил, это единственный выход. Я внимательно отслеживаю каждое публичное заявление моего коллеги Сергея Лаврова и президента (Владимира) Путина. Пока они остаются скорее выдержанным в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдем общий знаменатель. Да, многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо", - сказал Шалленберг после встречи в Вене с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Он привел в пример Казахстан: "страны вправе выбирать свои альянсы". "И это право должно быть доступно всем, как в заключительном Хельсинкском акте 1975 года, по которому мы договорились, в том числе СССР в то время, в разгар холодной войны. И принципы, которые мы в нем согласовали - равенство, равная суверенность стран-членов, неприменение насилия или угрозы насилия, соблюдение территориальной целостности всех участников заключительного Хельсинкского акта, это принципы, которые до сих пор являются основание европейской структуры безопасности, они не изменились", - добавил он.

Шалленберг добавил, что если ситуация вокруг Украины ухудшится, то "мы готовим очень сильный общий ответ в рамках внутренних процедур со стороны Евросоюза, но ответ будет выходить за пределы ЕС, будет ответ от свободного мира и Запада".