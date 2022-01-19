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Боррель пригласил Блинкена на совет МИД ЕС для обсуждения России

Боррель пригласил Блинкена на совет МИД ЕС для обсуждения России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена присоединиться к обсуждению России и Украины на Совете МИД ЕС 24 января, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я пригласил Энтони Блинкена присоединиться к обсуждению России и Украины на Совете МИД ЕС в понедельник. С нетерпением жду продолжения нашего участия в текущих международных дипломатических усилиях и дальнейшей тесной трансатлантической координации. ЕС и США вместе противостоят вызовам безопасности в Европе", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.


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