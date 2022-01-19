Боррель пригласил Блинкена на совет МИД ЕС для обсуждения России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена присоединиться к обсуждению России и Украины на Совете МИД ЕС 24 января, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я пригласил Энтони Блинкена присоединиться к обсуждению России и Украины на Совете МИД ЕС в понедельник. С нетерпением жду продолжения нашего участия в текущих международных дипломатических усилиях и дальнейшей тесной трансатлантической координации. ЕС и США вместе противостоят вызовам безопасности в Европе", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.