В Сирии подорвался автобус со служащими МВД

Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал источник в органах безопасности САР.

"Автобус с бойцами подразделения "поддержания порядка", работающих на пограничном КПП Насиб на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены. Ранения получили 12 сотрудников", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дераа рядом с заправочной "Раджем".

"Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояния около десяти метров",- добавил источник.