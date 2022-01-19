Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдавии соберется на внеочередное заседание 20 января, чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил на брифинге в среду спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь "Молдовагазу" погасить платеж вовремя.

"Было решено созвать два внеочередных заседания парламента, которые пройдут 20 и 21 января. Завтра мы ждем правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом", - заявил Гросу.

На сегодняшний день "Молдовагазу" не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с "Газпромом". Власти могут вернуть компании НДС на сумму около 22 миллионов долларов. Оставшаяся часть денег будет передана "Молдовагазу" за счет средств, выделенных для компенсации кабмином роста тарифа на газ для населения. "Молдовагаз" успеет расплатиться с "Газпромом" вовремя, если парламент в четверг одобрит введение режима ЧП.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.