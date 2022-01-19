Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в июне

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил в среду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия Киева в саммите НАТО в июне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, разговор состоялся на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Украины.

"Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной", - написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что со Столтенбергом они также "обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе".

В декабре 2021 года Зеленский заявлял, что Киев хочет в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на прошлой неделе заявил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки по этому вопросу на саммите НАТО в Мадриде.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. На данные момент страна получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.