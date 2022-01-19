В ООН назвали хорошим первым шагом вывод части наемников из Ливии в январе

Часть иностранных наемников была выведена из Ливии в январе, ООН считает это хорошим первым шагом в процессе вывода иностранных войск и наемников с территории республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Это [вывод наемников и иностранных войск], конечно же, является работой Совместного военного комитета "5+5" (по пять военных представителей от западного и восточного регионов - прим. ред.). Они до этого предложили план. Ранее в этом месяце произошел вывод части наемников. Это хороший первый шаг, этот процесс должен быть очень осторожно скоординирован странами, чьи граждане служили наемниками в Ливии", - сказала Уильямс.

Уильямс заявила, что проблема вывода иностранных наемников из Ливии не должна препятствовать проведению общенациональных выборов в этой стране.

"Как я уже говорила, проблема наемников не должна быть препятствием для электорального процесса. Некоторые говорят, что нельзя провести выборы, пока все наемники не будут выведены. Факт заключается в том, что в Ливии проводились местные выборы в последнее время, даже учитывая нахождение наемников на земле", - сказала она.

Однако, по ее словам, такие условия для проведения выборов являются ливийским запросом, предусмотренным соглашением о прекращении огня, которое подписали в Женеве. Уильямс также отметила, что план Совместного военного комитета по выводу наемников "очень разумен", и его выполнение продвигается вперед в консультациях с другими странами.