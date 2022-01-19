Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным

Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершению переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает агентство Tasnim.

Иранское агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображен иранский президент, совершающий намаз на специальном коврике в здании Кремля.

Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию очень важен, в рамках которого нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркнул, что стороны также обсудят проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. В ходе своего визита в четверг Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы, а также посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.