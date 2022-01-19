Глава ВОЗ заявил, что впереди еще длинный путь в борьбе с ковидом

Человечество, вступающее в третий год пандемии, добилось значительного прогресса в борьбе ковидом, однако еще предстоит пройти "длинный путь" в решении этой задачи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы входим сейчас в третий год пандемии COVID-19. Мы добились экстраординарного прогресса в противодействии этому новому вирусу, однако впереди у нас еще длинный путь", - отметил глава ВОЗ, выступая на заседании комитета по программным, бюджетным и административным вопросам Исполкома ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что шаги, которые будут предприняты в этом году, окажут определяющее влияние на то, как быстро удастся "покончить с острой фазой пандемии" и насколько хорошо мир подготовится к "будущим чрезвычайным ситуациям в здравоохранении".

Гендиректор ВОЗ напомнил, что бюджет организации на 2020 и 2021 годы первоначально составлял $5,8 млрд. Однако ввиду проведения дополнительных операций по реагированию на пандемию и принятия других срочных мер, потребовался существенно больший объем средств. Выполнение дополнительных задач стало возможным благодаря ресурсам, предоставленным странами ВОЗ и другими донорами.

По данным ВОЗ на 18 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 328 532 929 инфицированных и 5 542 359 умерших. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых имеются в ВОЗ, зафиксировано в США - 64 720 612. Далее следуют Индия (37 618 271) и Бразилия (23 000 657). Летальных исходов больше всего в США - 843 718, вторую строку занимает Бразилия (621 045), третью - Индия (486 761).