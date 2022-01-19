Французский актер Гаспар Ульель трагически погиб в 37 лет 

Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.

"Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.

По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".