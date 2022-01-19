Глава МИД Армении представил подробности встречи с Чавушоглу

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил подробности неформальной встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стокгольме. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в НСв ответ на вопрос депутата Айка Мамиджаняна глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что может буквально изложить всю свою встречу с Чавушоглу.

«Формальной встречи у нас не было, мы просто шли по коридору из одной комнаты в другую, где должно было состояться официальное заседание [министров иностранных дел ОБСЕ], мы шли рядом, поздоровались, познакомились, выразили готовность к нормализации отношений, поговорили о назначении специальных представителей, договорились назначить этих представителей, как только вернемся в свои страны, и начать процесс.

Думаю, это хороший разговор, это не официальная встреча, но это встреча, и сигналы положительные», - сказал Мирзоян, добавив, что ни о какой тайной встрече речи не идет, и так как это не была официальная встреча, не было и официального заявления.