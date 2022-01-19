Никаких предусловий не было ни с армянской, ни с турецкой стороны: глава МИД Армении о первой встрече спецпосланников

Заявления по итогам встречи представителей Армении и Турции, опубликованные обеими сторонами, были практически идентичными, и становится очевидно, что никаких предварительных условий с турецкой и армянской сторон для начала или завершения процесса, не было. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Соны Казарян.

Депутат отметила, что есть мнение, что, соглашаясь на диалог с Турцией, армянская сторона принимает предусловия, которые турецкая сторона выдвигала годами. Казарян отметила, что есть также опасение, что в будущем, с учетом предыдущего опыта, турецкая сторона может выдвинуть предусловия. Депутат поинтересовалась, какую позицию занимает МИД Армении по этому вопросу.

Арарат Мирзоян напомнил, какая «буря» была в медийном пространстве перед началом процесса: говорили, что правительство Армении вступает в секретные процессы на определенных секретных условиях.

«Процесс начался, по сути, он носил ознакомительный и технический характер, в каком-то смысле было обсуждение деталей содержания и дальнейшего процесса, и мы еще раз увидели, что нет никаких предварительных условий», – сказал Мирзоян.

В ответ Сона Казарян упомянула, что есть мнение, что на каком-то этапе Анкара может связать нормализацию армяно-турецких отношений с так называемой коридорной логикой. Депутат попросила министра прояснить и этот вопрос.

По словам Мирзояна, действительно было несколько публикаций турецких экспертных кругов, парламентских кругов о предоставлении коридора.

«Наша позиция в этой связи неоднократно высказывалась: мы не согласимся ни с какой коридорной логикой, она для нас неприемлема. Мы за разблокирование региональных коммуникаций, и понимаем, что в результате этого разблокирования как Армения получит железный и автомобильный путь по территории Азербайджана, а в случае открытия армяно-турецкой границы, то и по территории Турции, так и Азербайджан и Турции должны иметь возможность пользоваться армянскими дорогами.

Здесь важно то, что для нас, кажется, сложилось или должно быть такое общее представление, что любой коммуникационный путь, которым пользуется третья сторона, должен подчиняться законодательству и суверенитету той страны, через которую он проходит, то есть не может быть никакого коридора по территории Республики Армения. Его не может быть и потому, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября есть один коридор, и это Лачинский коридор, остальные дороги называются дорогами», - заключил Мирзоян.