Уполномочил Рубиняна, но всю ответственность несу я лично: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что вне зависимости от того, кто является спецпредставителем Армении по процессу нормализации отношений с Турцией, всю ответственность за процесс несет и будет нести лично Пашинян. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС в ответ на вопрос депутата Гегама Манукяна о назначении Рубиняна.

«Решение о назначении Рубена Рубиняна спецпредставителем принял я, исходя из политической целесообразности. Рубен Рубинян подотчетен мне, Совету безопасности и, по большому счету, народу», — сказал Пашинян.

Манукян поинтересовался, есть ли какой-либо письменный документ, выразив опасение, что если сам Рубинян вдруг придет к опасному соглашению на этих переговорах, то не будет никакого документа, подписанного Николом Пашиняном.

Премьер-министр заверил: «Независимо от того, кто будет переговорщиком, ясно, что именно я несу полную ответственность за процесс. Я уполномочил Рубиняна, принимая во внимание также необходимость того, что я буду нести всю ответственность за его действия там.

И сделал поступил так, чтобы вдруг не оказалось, что на это уполномочен тайный член какой-то партии, который вместо того, чтобы докладывать государству, идет и отчитывается перед агентами влияния других стран. Я несу ответственность, я уполномочил и я же несу и буду нести ответственность».