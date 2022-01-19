Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Греции

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Греческой Республике Тигран Мкртчян 19 января вручил верительные грамоты президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи после официальной церемонии президент Греции поздравила посла Армении и пожелала ему успехов, выразив уверенность, что он приложит максимальные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Подчеркнув традиционные дружеские отношения между Арменией и Грецией и исторически тесные связи, посол Мкртчян отметил, что две страны имеют большой потенциал для углубления сотрудничества. Он заверил, что в результате его деятельности повестка дня армяно-греческого сотрудничества будет еще больше расширена, что будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя братскими народами и странами.

Посол подчеркнул, что армяно-греческие отношения основаны на общих ценностях, принципах и кровных узах, которые превыше всех других видов контактов. При этом посол отметил, что в центре его деятельности будет не только углубление политических и экономических отношений, но и использование большого потенциала, существующего в культурной, научной и образовательной сферах.

Президент Катерина Сакелларопулу подтвердила готовность правительства Греции предоставить вакцину Армении.

Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций.

Президент Катерина Сакелларопулу пожелала успехов послу Мкртчяну в осуществлении его дипломатической миссии в Греции и выразила поддержку этой миссии.