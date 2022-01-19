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Никол Пашинян заявил, что это он не разрешил министру экономики Ваану Керобяну уйти в отставку

Никол Пашинян заявил, что это он не разрешил министру экономики Ваану Керобяну уйти в отставку

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это он не разрешил министру экономики Ваану Керобяну подать в отставку. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в НС депутат Арегназ Манукян еще раз спросила у министра экономики Ваана Керобяна, когда он уйдет в отставку, так как обещал подать в отставку, если не будет двузначного экономического роста.

Вместо Ваана Керобяна на вопрос ответил премьер-министр Никол Пашинян. «Это я не разрешил господину Керобяну уходить в отставку, и я буду решать, сколько будет работать какой-либо министр и член правительства», - заявил Пашинян.


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