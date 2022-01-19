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Ни одно правительство Армении никогда даже не попытается поставить под сомнение Геноцид армян: Мирзоян

Ни одно правительство Армении никогда даже не попытается поставить под сомнение Геноцид армян: Мирзоян

Ни одно правительство Армении никогда не ставило и даже не попытается поставить под сомнение тот факт, что Геноцид армян является историческим фактом. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Анны Мкртчян.

Мирзоян первым делом напомнил о программе правительства Армении, которая была одобрена парламентом.

«Там черным на белом написана позиция правительства Армении по вопросу Геноцида армян. Ни одно правительство Республики Армения никогда не ставило, и я надеюсь, в будущем ни одно правительство Республики Армения даже не попытается поставить под сомнение тот факт, что Геноцид армян является историческим фактом», - сказал Мирзоян.


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