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В городе Ереван ожидается снег, температура воздуха понизится на 10-15 градусов

В городе Ереван ожидается снег, температура воздуха понизится на 10-15 градусов

На территории Армении 19-го января в отдельных регионах, 20-го в большинстве регионов ожидаются снег и туман, в отдельных горных регионах – метель. С 21-24 января ожидается погода без осадков. 

Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с.

Ночью с 21-22 января температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван в вечерние часы 19-го, ночью и утром 20-го января ожидается снег. После полудня 20-го, с 21-24 января ожидается погода без осадков.


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