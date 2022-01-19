Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-22

ЕРЕВАН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 января, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 481.65 драм. Курс евро сократился на 2.60 драмa и составил 546.14 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.30 драм. Курс британского фунта сократился на 0.35 драмa и составил 655.67 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 1.70 драмa и составила 28140.85 драм. Цена серебра сократилась на 1.45 драмa и составила 354.85 драм. Цена платины выросла на 112.47 драмa и составила 15206.67 драм.