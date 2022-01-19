Азиатские индексы снизились - 19-01-22

ТОКИО, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.80% и составил 27467.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.97% и составил 1919.72 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3558.18 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 24127.85 пункта.