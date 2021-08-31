Предстоящие на 20 января мероприятия
17:33, Январь 19, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 20:01 Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в июне
- 19:55 В ООН назвали хорошим первым шагом вывод части наемников из Ливии в январе
- 19:45 Двусторонняя комиссия по демаркации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном еще не сформирована
- 19:40 В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона"
- 19:36 Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным
- 19:28 Пашинян коснулся своих прежних заявлений об ОДКБ
- 19:17 Глава ВОЗ заявил, что впереди еще длинный путь в борьбе с ковидом
- 19:15 Французский актер Гаспар Ульель трагически погиб в 37 лет
- 19:12 Глава МИД Армении представил подробности встречи с Чавушоглу
- 18:41 Никаких предусловий не было ни с армянской, ни с турецкой стороны: глава МИД Армении о первой встрече спецпосланников
- 18:35 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 18:30 Уполномочил Рубиняна, но всю ответственность несу я лично: Никол Пашинян
- 18:28 Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Греции
- 18:20 Генсек ОДКБ заявил об отсутствии потерь личного состава и военной техники в Казахстане
- 17:48 3809 жертв, 220 пропавших без вести: СК опубликовал число жертв войны и пропавших без вести
- 17:43 Никол Пашинян заявил, что это он не разрешил министру экономики Ваану Керобяну уйти в отставку
- 17:37 Ни одно правительство Армении никогда даже не попытается поставить под сомнение Геноцид армян: Мирзоян
- 17:36 В городе Ереван ожидается снег, температура воздуха понизится на 10-15 градусов
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-22
- 17:34 Азиатские индексы снизились - 19-01-22
- 17:33 Предстоящие на 20 января мероприятия
- 17:30 Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз
- 17:06 Планируется региональный визит сопредседателей Минской группы: Мирзоян
- 17:05 Одно дело - позиция Азербайджана, совсем другое - действительность: глава МИД Армении о заявлении Алиева
- 16:58 Глава МИД разъяснил представленный Азербайджану пакет предложений армянской стороны
16:47, 13.01.2022
Просмотрели 1133 раз Давид Бабаян считает погромы армян в Баку одним из самых кровавых проявлений геноцидальной политики Азербайджана
15:58, 13.01.2022
Просмотрели 1108 раз Есть впечатление, что Турция разделяет подход о начале диалога с Арменией без предварительных условий: МИД Армении
17:10, 14.01.2022
Просмотрели 1084 раз Царукян объявил конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении
19:42, 13.01.2022
Просмотрели 1030 раз Армения как председательствующая страна сыграла основную роль в подготовке всех документальных решений: Шойгу Путину
20:26, 14.01.2022
Просмотрели 992 раз Приложим все усилия для ликвидации последствий землетрясения в Гюмри: премьер- министр принял новоизбранного мэра Гюмри