Планируется региональный визит сопредседателей Минской группы: Мирзоян

Встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ на данный момент не запланировано, планируется региональный визит сопредседателей. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Саркиса Ханданяна.

«На данный момент встречи в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ на конкретную дату или место не назначено. На данный момент запланирован визит сопредседателей Минской группы в регион», - сказал Мирзоян.

Министр отметил, что этот вопрос давно обсуждается, но регулярно откладывается. «Должен состояться региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Мирзоян.