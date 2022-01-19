Одно дело - позиция Азербайджана, совсем другое - действительность: глава МИД Армении о заявлении Алиева

Несмотря на попытки Азербайджана представить, что нагорно-карабахского конфликта больше не существует, мир совсем не согласен с этим. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Саргиса Ханданяна.

Саргис Ханданян напомнил, что в интервью СМИ президент Азербайджана пригрозил пресечь попытки сопредседателей Минской группы заниматься урегулированием нагорно-карабахского конфликта, отметив, что сопредседатели не должны заниматься конфликтом, поскольку он решен.

«Высшее руководство Азербайджана не в первый раз делает, мягко говоря, неконструктивные заявления, что, конечно, мешает обсудить все существующие вопросы в более конструктивной обстановке, тем самым найти решение, которое будет приемлемо для всех, хорошим, нормальным решением. Однако публичные заявления не всегда полностью или частично совпадают с подходами, обсуждаемыми за закрытыми дверьми.

Одно дело - позиция Азербайджана, совсем другое - действительность и позиция международного сообщества. А действительность такова, что, несмотря на позицию и попытки Азербайджана представить, что нагорно-карабахский конфликт решен, нет проблемы, нет Нагорного Карабаха, мы за этот год видели, что мир не согласен с этим, и действительность не такая, как видится Баку», - сказал Мирзоян.

Он добавил, что еще одним доказательством являются позиции, высказанные многими странами на ежегодной Министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме в декабре прошлого года, о том, что нагорно-карабахский конфликт существует, и он должен решаться в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «Это единственный формат, имеющий международно признанный мандат, который заключается в поиске мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заключил министр.