Глава МИД разъяснил представленный Азербайджану пакет предложений армянской стороны

Армянская сторона подготовила пакет мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, снижение напряженности, повышение безопасности и стабильности, и передала этот пакет как российской стороне, так и партнерам и Азербайджану через Россию. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Рипсиме Григорян.

Депутат напомнила, что 14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, касаясь вопроса журналиста о границе между Арменией и Азербайджаном, отметил, что армянская сторона представила новые предложения, которые уже представлены Азербайджану. Григорян поинтересовалась, о каких предложениях идет речь и есть ли ответ из Баку.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подтвердил информацию главы МИД России о предложении.

«Да, армянская сторона подготовила пакет мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, снижение напряженности, повышение безопасности и стабильности. Этот пакет передан российской стороне, а через российскую сторону также Азербайджану и другим партнерам. Сейчас ждем ответа», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел отметил, что, естественно, он не может озвучить детали, это и не имеет смысла.

«Могу только сказать, что эти предложения зиждутся на озвученной правительством и премьер-министром концепции зеркального отвода войск и создания дополнительных механизмов безопасности», - сказал Мирзоян.

Мирзоян добавил, что указанный пакет также был представлен Совету безопасности.