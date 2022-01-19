Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны

Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны

Франция в рамках своего председательства в ЕС предложит реформу Шенгенской зоны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства.

"Французское председательство предложит реформу Шенгенского пространства", - заявил президент республики. Он пояснил, что необходимость реформирования Шенгенской зоны с целью укрепления внешних границ ЕС связана с обострением миграционной проблемы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]