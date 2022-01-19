Иранские грузовики в основном проезжают по альтернативной дороге Сюника: Рустам Бадасян

Председатель Комитета по государственным доходам Рустам Бадасян представил, какие функции выполняют армянские таможенные пункты, установленные на перешедшем под контроль Азербайджана участке автодороги, а также ее эффективность.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами в Национальном собрании Бадасян отметил, что поскольку грузовые автомобили из Ирана теоретически могут ездить по перешедшему под контроль Азербайджана участку дороги Горис-Капан, там определенные функции выполняют и армянские таможенники.

«Армянские машины по этому участку вообще не ездят, по этой части их функции не выполняются. Если есть теоретическая возможность того, что машины будут проезжать по этому участку, то должен быть и таможенный контроль», - сказал Бадасян.

Председатель КГД отметил, что иранские грузовики в основном проезжают по альтернативной дороге Сюника. По его словам, на ней, конечно, есть определенные неудобства для водителей, это обсуждалось с их иранскими коллегами. Бадасян подчеркнул, что альтернативная дорога имеет те же проблемы, чти и дорога Горис-Капан.

«По моей оценке, грузовые машины могут там проезжать, причем и наибольшие. Министерство территориального управления и инфраструктур заявляло и о новой дороге, которая будет обходить повороты возле села Лцен», - сказал Бадасян.