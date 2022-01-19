СМИ: в США умер бывший главный редактор журнала Vogue Андре Леон Тэлли

Бывший главный редактор журнала Vogue Андре Леон Тэлли умер во вторник на 74-м году жизни в штате Нью-Йорк. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, редактор умер в больнице, причина смерти не уточняется.

Тэлли был ключевой фигурой в Vogue в 1980-х - 1990-х годах. В 1988 году он занял пост креативного директора. Тэлли также был стилистом бывшего президента США Барака Обамы, отмечает портал TMZ.