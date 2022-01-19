Признание Арцаха, урегулирование азербайджано-карабахского конфликта - основные направления деятельности МИД: Д. Бабаян

Мы и впредь будем активно и настойчиво отстаивать интересы Арцаха, нашу независимость и суверенитет, всемерно укреплять всеармянское единство, триединство Армения-Арцах-Диаспора. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 19 января заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.

Глава МИД представил краткую информацию о деятельности МИД Арцаха в 2021 году, указав на мероприятия, которые предстоит осуществить в текущем году.

По словам министра, международное признание Арцаха, установление и развитие отношений с разными странами и их субъектами, углубление отношений со структурами армянской диаспоры, урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, сохранение и укрепление геополитической субъектности Арцаха станут основными направлениями деятельности МИД.

Касаясь внешнеполитической стратегии и тактики на 2022 год, глава МИД, в частности, подчеркнул:

«Мы будем проводить инициативную, смелую, целенаправленную внешнюю политику с максимально сдержанной и лишенной рекламы информационной составляющей, следуя лозунгу МИД «Больше действовать, меньше говорить».

В ходе пресс-конференции министр ответил на вопросы журналистов, касающиеся внешней политики Арцаха в послевоенный период, проблем, возникающих в условиях новых реалий, переговорного процесса, связанных со статусом Арцаха, и дал необходимые уточнения.