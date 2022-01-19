Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду в один из аэропортов Москвы в рамках официального визита в Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

"Раиси, отправившийся по официальному приглашению своего российского коллеги [Владимира Путина] в Россию с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, несколько минут назад прибыл во аэропорт Москвы", - говорится в сообщении.

Планируется, что президент Ирана проведет 19 января переговоры с Путиным. 20 января запланированы выступления Раиси в Государственной думе РФ и Соборной мечети в Москве.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]