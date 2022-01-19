Не думаю, что сопредседатели поддадутся на шантаж Азербайджана: Давид Бабаян

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян подчеркивает, что основным препятствием для визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион является Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил Давид Бабаян на пресс-конференции, состоявшейся 19 января.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ довольно долгое время не посещают Арцах. Последний раз они были в Арцахе в конце 2019 года. Потом началась пандемия, потом война. Но это чисто технические препятствия. Более серьезным препятствием является Азербайджан, который пытается воспрепятствовать или осложнить их визит в регион. Конечно, мы с ними на связи. Вы знаете, что состоялась встреча президента Арцаха с новоназначенным российским сопредседателем Минской группы. Я тоже участвовал в этой встрече. Мы ценим такие встречи, потому что такую встречу можно считать одной из встреч с сопредседателями. Были нормальные и очень честные обсуждения разных вопросов. Мы надеемся, что сопредседатели посетят регион, что в один прекрасный день этот визит должен состояться, тем более что они хотят, они об этом объявляют. Естественно, Азербайджан мешает, недавно мы видели заявление президента Азербайджана, согласно которому Минская группа должна быть закрыта, но я не думаю, что сопредседатели поддадутся на этот шантаж, и Азербайджан добьется своей цели. Добиваться поставленных целей сложно, но гораздо проще помешать работе», - сказал Давид Бабаян.

Давид Бабаян заверил, что у них с сопредседателями есть связи и по другим каналам. «Сопредседатели осведомлены о всех вопросах, нам удается доносить до них свою точку зрения», - сказал глава МИД Арцаха.