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Министерство транспорта и инфраструктур Турции сообщило о предстоящих рейсах «FlyОne Armenia» в Стамбул

Министерство транспорта и инфраструктур Турции сообщило о предстоящих рейсах «FlyОne Armenia» в Стамбул

Министерство транспорта и инфраструктур Турции объявило дату начала полетов Ереван-Стамбул-Ереван армянской авиакомпании «FlyОne Armenia».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Министерство сообщило, что полеты планируется начать с 2 февраля 2022 года. Отмечено, что армянской авиакомпании «FlyОne Armenia» выдано разрешение на осуществление трех рейсов в неделю.

В заявлении министерства отмечается также, что по направлению Стамбул-Ереван-Стамбул три раза в неделю будет осуществлять полеты и турецкая авиакомпания «Pegasus».
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