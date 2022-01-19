Ованнес Хачатрян избран заместителем председателя Центрального банка
Ованнес Хачатран избран заместителем председателя Центрального банка.Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии Нарек Бабаян представил результаты закрытого голосования․ Из 70 депутатов, принявших участие в голосовании, 65 депутатов проголосовали «за» и 5 депутатов «против».
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