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Для нас ключевое значение имеет сохранение геополитической субъектности Арцаха: Давид Бабаян

Для нас ключевое значение имеет сохранение геополитической субъектности Арцаха: Давид Бабаян

Для МИД Республики Арцах сохранение геополитической субъектности Арцаха имеет ключевое значение. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 19 января заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.

«Мы должны показать миру, что Арцах существует, что мы управляем своей судьбой, и это очень важно, чтобы мир знал об этом, чтобы главные силовые центры имели правильное представление о ситуации. Мы должны руководствоваться всем этим и продолжать вести нашу политику», - сказал Давид Бабаян.
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