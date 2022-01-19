Чтобы рассчитывать на успехи, в первую очередь необходимо выйти из тяжелого психологического состояния: Давид Бабаян

Для Арцаха 2021 год был периодом восстановления после 44-дневной войны. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение на пресс-конференции 19 января высказал министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.

«2021 год был особенным для нашей страны, для каждого из нас. По сути, это был период восстановления после третьей Арцахской войны. Можно сказать, что Арцах все еще находится в довольно тяжелом положении, он как раненая страна, но можем признать, что мы из отделения реанимации постепенно переходим в интенсивную терапию. Вот как мы можем описать наше общее состояние. И нам нужно выйти из этой сложной психологической ситуации, без которой сложно будет рассчитывать на успех».

Он добавил, что в 2021 году по общему счету они пытались делать все ради защиты интересов Арцаха в различных международных инстанциях, не остаться в стороне от геополитических процессов.

«Вы знаете, что одна из самых важных функций - представление наших видений в различных международных организациях. В 2021 году мы распространили 20 документов в ОБСЕ, 15 документов в ООН и 4 документа в Совете Европы. В течение года мы обнародовали 32 официальных объявления и комментария. Сделали 88 официальных сообщений», - представил Давид Бабаян.

Он добавил, что они очень активно работали и в социальных сетях. Давид Бабаян отметил, что в прошлом году они имели связи с ведущими СМИ 14 стран, были опубликованы различные комментарии, интервью и статьи.