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В Ширакской области на данный момент закрытых дорог нет

В Ширакской области на данный момент закрытых дорог нет

В Ширакской области на данный момент закрытых дорог нет.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении градостроительства областной администрации, отметив, что по состоянию на 9:45 19 января в районах Ашоцк, Амасия, Ахурян, Артик и Ани все еще идет снег.

Межгосударственные, республиканские и региональные автодороги открыты, однако некоторые участки труднопроходимы из-за заносов снега, на некоторых - гололедица. Дорожные компании проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком. На данный момент на дорогах области работает 16 единиц техники.

Арменуи Мхоян
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