В Армении за прошедший день подтверждено 563 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 19 января в Армении всего подтверждено 348 708 случаев заражения COVID-19, 333 754 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 025 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 412 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 285 тестов. Подтверждено 563 случая заражения COVID-19, вылечились 38 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 654 537 тестирований.