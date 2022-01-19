Умер старейший мужчина в мире

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, скончался в Леоне в возрасте 112 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день", — говорится в заявлении.

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте родился в Леоне 11 февраля 1909 года. При жизни мужчина вспоминал, что из-за небольшого роста (150 сантиметров) его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939), тогда он открыл собственное обувное дело и начал делать обувь для солдат. В свободное время он играл в футбол и болел за команду родного города — "Культураль Леонеса".

У Сатурнино де ла Фуэнты и его супруги родились семь дочерей. Также у них есть 14 внуков и 22 правнука.