Заместитель министра экономики будет командирован в Объединенные Арабские Эмираты

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терьян будет командирован в Объединенные Арабские Эмираты с целью координации работ по подготовке Дня Армении в рамках Всемирной выставки «Дубай Экспо-2020», а также деятельности павильона Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 января, опубликованном на сайте e-gov.am

Командировка Нарека Терьяна запланирована на 26-31 января 2022 года.

На выставке «Дубай Экспо-2020», открывшейся в Эмиратах 1 октября 2021 года, свой павильон представила и Армения. День Армении на «Дубай Экспо» намечен на 30 января 2022 года.