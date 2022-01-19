Президент Армении отправился в краткосрочный отпуск для прохождения необходимого медицинского обследования

После завершения рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян отправился в краткосрочный отпуск с целью прохождения необходимого медицинского обследования.

Об этом « Арменпресс » сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.