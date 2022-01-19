Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 19 января на поворотах Армавира, Баграмяна, Талина, Ани, Артика, Ахуряна, Ашоцка, Аштарака, Апарана, Спитака, Ванадзора, Абовяна, Раздана, Севана, Чамбарака, Гаварака, Мартуни, Джермука и Дилижана идет снег.

Как передает «Арменпресс», в сообщении департамента также отмечено, что на дорогах Гориса местами наблюдается гололедица.

Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.