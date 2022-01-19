Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом
09:31, 19 Январь, 2022
Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 19 января на поворотах Армавира, Баграмяна, Талина, Ани, Артика, Ахуряна, Ашоцка, Аштарака, Апарана, Спитака, Ванадзора, Абовяна, Раздана, Севана, Чамбарака, Гаварака, Мартуни, Джермука и Дилижана идет снег.
Как передает «Арменпресс», в сообщении департамента также отмечено, что на дорогах Гориса местами наблюдается гололедица.
Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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