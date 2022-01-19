Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января. Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания на голосование будет поставлен вопрос избрания заместителя председателя Центрального банка.

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам предложила кандидатуру Ованнеса Хачатряна, представленную фракцией «Гражданский договор».

В повестке дня - проекты законов О внесении изменений в Закон Республики Армения «О наркотических средствах и психотропных веществах», О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения» и ряд других инициатив.

Заседание 19 января завершится процедурой вопросов-ответов НС - правительство.