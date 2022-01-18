В ЕС разрешили второй бустер от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА допускает введение четвертой дозы вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом, но пока не может рекомендовать повторный бустер для всего населения Евросоюза, поскольку не имеет достаточно данных. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил на брифинге в Амстердаме представитель регулятора Марко Кавалери.

"Мы пока не имеем данных клинических исследований или практики в отношении эффективности и необходимости повторной бустерной (или четвертой) дозы антикоронавирусных вакцин. Как только мы получим и изучим такие данные, мы сможем принять соответствующее решение и рекомендации. Но, даже не имея данных, можно заключить, что для людей с серьезным нарушением и ослаблением иммунной системы, кто уже получил три дозы вакцины, возможно введение повторной бустерной дозы. Но пока это не касается всего населения (ЕС -ред.)", - сказал он.

При этом Кавалери добавил, что ЕМА пока считает опасной практику введения повторных бустеров через короткие промежутки времени, поскольку такая схема может, вопреки ожиданиям, снизить количество антител и ослабить защиту организма против осложнений, вызванных коронавирусом.